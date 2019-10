PROJECT von Focus und Statista als Wachstumschampion 2020 ausgezeichnet DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT von Focus und Statista als Wachstumschampion 2020 ausgezeichnet 15.10.2019 / 07:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. In einer branchenübergreifenden Erhebung hat das Nachrichtenmagazin Focus in Kooperation mit dem Internetportal Statista zum fünften Mal die am stärksten wachsenden Unternehmen in Deutschland ermittelt. PROJECT Investment gehört zu den diesjährigen Preisträgern. Nach den beiden Auszeichnungen »Top Arbeitgeber Mittelstand 2018 und 2019« darf sich die in Bamberg ansässige PROJECT Investment AG auch zur Crème de la Crème der deutschen Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum zählen und das Siegel »Wachstumschampion 2020« führen. Das auf Immobilienbeteiligungen- und entwicklungen spezialisierte Investmenthaus gehört damit zu den 500 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die zwischen 2015 und 2018 das größte Umsatzwachstum zu verzeichnen hatten. »Die Auszeichnung als Wachstumschampion 2020 ist für unser Haus und vor allem für unsere engagierten Mitarbeiter eine große Anerkennung ihrer konstant hohen Leistungen. Gleichzeitig dürfen wir die Ehrung auch unseren Partnern und Anlegern zuteil werden lassen, die unserem Unternehmen bislang rund 1,1 Mrd. EUR Eigenkapital anvertraut haben. Dieses hohe Vertrauen wollen wir auch weiterhin mit herausragenden Leistungen im Bereich der Immobilienentwicklung, für die unser eigener Asset Manager PROJECT Immobilien mit über 600 Mitarbeitern kontinuierlich Höchstleistungen erbringt, sowie mit attraktiven Anlegerrenditen honorieren. Damit legen wir gleichzeitig den Grundstein für künftige Erfolge des gesamten PROJECT Unternehmensverbundes«, freut sich Ottmar Heinen, Vorstandssprecher der PROJECT Beteiligungen AG. Gemäß der Projektentwicklerstudie 2019 von Bulwiengesa gehört PROJECT Immobilien nach 2018 zum zweiten Mal in Folge zu den Top 10 der größten Projektentwickler in Deutschland und zur Top 5 im Segment Wohnen. Über PROJECT Der 1995 gegründete und inhabergeführte PROJECT Unternehmensverbund (PROJECT) gehört mit der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT Immobilien Gruppe zu den führenden deutschen Anbietern auf dem Markt für Immobilienbeteiligungen. Die PROJECT Investment Gruppe mit Hauptsitz in Bamberg ist spezialisiert auf die Initiierung, das Management und den Vertrieb von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. PROJECT Investment offeriert ein rein eigenkapitalbasiertes Produktportfolio. Es umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe sowie semi-professionelle und institutionelle Konzepte. Die PROJECT Immobilien Gruppe ist der ausschließlich für PROJECT Investment tätige Asset Manager des Unternehmensverbunds und hat ihren Hauptsitz in Nürnberg. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört das Research, der Einkauf, die Entwicklung und die Vermarktung der Immobilien. Derzeit entwickelt PROJECT Immobilien über 130 Immobilienprojekte in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main sowie Wien/Österreich mit einem Objektvolumen von mehr als 3,4 Mrd. EUR. Weiterführende Informationen unter www.project-investment.de und www.project-immobilien.com 15.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 869905 15.10.2019 AXC0038 2019-10-15/07:10