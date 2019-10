Genau eine Woche ist es nun her, dass Wirecard beim Kapitalmarktag in New York seine Ziele für die Langfriststrategie "Vision 2025" erhöht hat: Statt 10 will man bis dahin nun 12 Milliarden Euro Umsatz generieren, das EBITDA soll statt 3,3 Milliarden dann 3,8 Milliarden Euro betragen. Ambitionierte Kennzahlen, keine Frage. Doch der Markt meint es mit Wirecard derzeit nicht gut. Auch am Montag verlorenen die Papiere des Bezahldienstleisters knapp 1,5 Prozent, gingen bei glatt 140,00 Euro aus dem ... (Achim Graf)

