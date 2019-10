Landpark Bio-Quelle im Tetra-Pak hat den Global Water Award in der Kategorie "Bestes Getränk in einer Kartonverpackung" erhalten. Die internationale Fachjury begründete ihr Urteil mit dem innovativen Look des Produktes, der einen äußerst positiven Effekt auf das Konsumverhalten der Kunden habe und die generelle Wahrnehmung von Mineralwasser im Tetra-Pak erhöhe.Die Preisverleihung fand am 09. Oktober ...

