Der Luftfahrtzulieferer FACC hat in den ersten sechs Monaten 2019 Umsätze in Höhe von 373,4 Mio. Euro (Vergleichsperiode 2018/19: 367,4 Mio. Euro) erreicht. Das Wachstum von 1,6 Prozent ist laut FACC auf einem Anstieg der Produktumsätze auf 344,7 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten 2019 begründet. Nach wie vor tragen würden alle wesentlichen Flugzeugprogramme der Hauptkunden Airbus, Boeing , Bombardier und Embraer sowie Umsätze aus den jeweils dazugehörigen Triebwerksfamilien zum Wachstum des Konzerns beitragen, so das Unternehmen.Das berichtete Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug in den ersten sechs Monaten 2019 16,0 Mio. Euro (Vergleichsperiode 2018/19: 28,5 Mio. Euro). Belastend auf die Ergebnissituation des Konzerns wirkten nach wie vor ...

