Am Dienstagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1030 Dollar. Anleger an den Finanzmärkten warten auf das Konjunkturbarometer des ZEW-Instituts.

Der Euro hat am Dienstag weiter über der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1030 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1031 Dollar festgelegt.

