Das für den 25. & 26. November 2019 in Stuttgart geplante Packaging Inspiration Forum der Printcity-Allianz wird abgesagt. Dieser neue Veranstaltungsort hatte leider nicht die gewünschte Resonanz im Markt gefunden.Wie in den letzten Jahren findet das 6. Packaging Inspiration Forum daher wiederum exklusiv in Hamburg am 28. & 29. Oktober statt. Gleichzeitig gab die Allianz drei weitere Sprecher für Hamburg bekannt. Michael Stumpf, Global RDQ Expert Fiber based Packaging, Mondelez International Verpackungs Nachhaltigkeits-Strategie eines globalen Markenartiklers Nicolas Eilken, Managing Director ...

Den vollständigen Artikel lesen ...