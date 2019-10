Nach dem leichteren Wochenbeginn zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein neuer Angriff auf die Marke von 12.500 Punkten ab. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex DAX -0,20% signalisierte vor Xetra-Eröffnung ein Plus von 0,6 Prozent auf 12.568 Punkte.Am vergangenen Freitag hatte es der DAX erstmals seit Juli wieder über die runde Marke geschafft. Nach einem leichten Dämpfer ...

