"Die Müllverbrennung ist der Benchmark, an dem sich alle anderen Verfahren messen müssen." Diese Einschätzung vertrat Andreas Jaron vom Bundesumweltministerium (BMU) bei der VDI-Konferenz Thermische Abfallbehandlung in der vergangenen Woche in Würzburg. Jaron sah darüber hinaus in der Müllverbrennung keine Konkurrenz zum Recycling: Die Müllverbrennung unterstütze das Recycling, weil sie einen Anreiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...