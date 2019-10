Die aktuell längste Serie: Tomorrow Focus mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.33%). Tagesgewinner war am Montag Mologen mit 10,28% auf 0,94 (90% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,40%) vor Pantaflix mit 8,62% auf 1,89 (104% Vol.; 1W 4,42%) und Ibu-Tec mit 5,71% auf 18,50 (343% Vol.; 1W 6,94%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -33,95% auf 0,05 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,85%), SW Umwelttechnik mit -5,59% auf 27,00 (133% Vol.; 1W 2,27%), Aurora Cannabis mit -4,62% auf 3,51 (43% Vol.; 1W -14,60%)Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (71995,44 Mio.), BP Plc (35975,21) und Vodafone (30450,6). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei PNE Wind (607%), Ibu-Tec ...

