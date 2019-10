Der Wochenstart am Credit Primärmarkt fiel intensiv aus. Mit der Emission der UBI Bank (EUR 500 Mio. 5,5 Jahre, MS+198 BP, erwartet Baa3/BB+/BBB-) und jener der Credit Agricole (EUR 1 Mrd., 6 Jahre, MS+68 BP, Baa1/A-/A+, Green Format) hat das Senior non-preferred (SNP) Segment weiter Zulauf bekommen. Mit der Argenta Spaarbank und der Credito Emiliano stehen bereits die nächsten Emittenten mit einer SNP Anleihe im Benchmark Format in den Startlöchern. Banque Postale preiste einen EUR 1 Mrd. Covered Bond (10 Jahre) bei MS+8 BP und somit gerade noch im positivem Rendite Territorium. Volumensmäßig waren jedoch zwei deutsche Emittenten tonangebend. Zum einen platzierte die Deutsche Bahn eine Hybridanleihe in 2 Tranchen mit einem ...

