Tagesausblick: DAX wenig verändert. Bilanzzahlen, Brexit und ZEW im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten verhalten in die neue Woche. Zwar gab es erste Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Große Brocken liegen jedoch noch auf dem Verhandlungstisch. Ähnlich ist es beim Brexit. Ein Deal ist längst noch nicht in trockenen Tüchern. Nach jede Menge Vorschusslorbeeren in der vergangenen Woche warten Anleger nun auf neue Fakten. So schloss der DAX etwas leichter beim 12.490 Punkten und der EuroStoxx50 bei 3.550 Punkten.

Am Anleihenmarkt pendelte sich die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bei minus 0,46 Prozent. Am Rohstoffmarkt gab es ein zwiespältiges Bild. Die Edelmetalle bewegten sich heute kaum von der Stelle. Der Ölpreis knickte hingegen ein. So verlor der Preis für ein Barrel Brent Crude 2,5 Prozent auf 59 USD. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs setzte sich im Bereich von 1,102 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Aixtron profitierte heute von Meldungen wonach Samsung stark in die OLED-Technologie für Fernseher investieren will. OLED ist eins der Kerngeschäfte von Aixtron. In Italien läuft die Frist zur Entscheidung über neue Eigner ab. Die Deutsche Lufthansa hat ihr Interesse bereits mehrfach bekundet. Hugo Boss war nach der Gewinnwarnung der vergangenen Woche und schwachen Analystenkommentaren heute weiter unter Druck. Pfeiffer Vacuum setzte die am Freitag gestartete Erholung heute fort und knackte die Marke von EUR 130. Bei SAP gab es nach dem satten Sprung am Freitag leichte Gewinnmitnahmen. Das Gap vom Freitag bleibt jedoch noch offen. VW dementierte heute Pläne, wonach die Luxusmarke Lamborghini zum Verkauf stünde. Derweil forcieren die Wolfsburger den Aufbau einer neuen E-Auto-Flotte für weniger als 20.000 Euro.

Morgen melden aus den USA unter anderem Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Johnson & Johnson und Wells Fargo Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, September

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA - Empire State Index, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.480/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.900/12.000/12.170/12.300 Punkte

Nach einem schwachen Start in die Woche drehte der DAX bei 12.390 Punkten nach oben und testete zum Handelsschluss sogar die Marke von 12.500 Punkten. In diesem Bereich ist die Luft allerdings dünn. Die nächste Widerstandsmarke baut sich bereits bei 12.590 Punkten auf. Aktuell haben die Bullen jedoch alles im Griff und Rücksetzer werden schnell wieder zum Kauf genutzt. Einen kurzfristiger Trendwechsel zeichnet sich frühestens Unterhalb von 12.300 Punkten ab.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2019 - 14.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.10.2014 - 14.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

