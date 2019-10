Der deutsche Leitindex geht am Dienstag stärker in den Handel. Die Aktie des Finanzdienstleisters Wirecard stürzt nach einem Medienbericht ab.

Anleger wagen sich am Dienstag wieder ein wenig aus der Deckung. Der Dax geht mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 12.582 Zählern in den Handel. Am Vortag hatte er bei 12.486 Zählern geschlossen.

Ausbrecher ist die Aktie des Finanzdienstleisters Wirecard, die am Vormittag mehr als 20 Prozent verlor. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, Wirecard habe laut interner Dokumente Verkäufe und Profite in Dubai und Irland frisiert, auch um das Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY in die Irre zu führen.

Ansonsten blicken Anleger weiter auf die Weltpolitik. Die Teileinigung, die US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China ausgehandelt hat, hat Investoren wenig euphorisiert. Nach Meinung des Experten Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblattumfrage Dax-Sentiment auswertet, verunsichern Gewinnmitnahmen viele Anleger, die dadurch die Teileinigung als negativ bewerten. Die Gewinnmitnahmen erhöhen so den Verkaufsdruck. Auch die großen US-Indizes standen am Montag in folge der Teileinigung eher unter Druck und schlossen alle etwas tiefer.

Derweil geht Trump auf Konfrontationskurs mit der Türkei. Als Reaktion auf den türkischen Einmarsch in Syrien belegte die US-Regierung zwei Ministerien sowie drei Minister der Türkei mit Sanktionen. Außerdem will das US-Repräsentantenhaus noch diese Woche über eine Blockade amerikanischer Rüstungsverkäufe an Ankara abstimmen.

Schon die Androhung solcher ...

