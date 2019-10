Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -0,66% auf 90,45, davor 7 Tage im Plus (6,3% Zuwachs von 85,65 auf 91,05), Telecom Italia -0,6% auf 0,533, davor 7 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 0,49 auf 0,54), Nokia -1,27% auf 4,56, davor 6 Tage im Plus (5,07% Zuwachs von 4,39 auf 4,62), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG -1,31% auf 4,51, davor 6 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 4,34 auf 4,57), Talanx -1,32% auf 41,82, davor 6 Tage im Plus (7,62% Zuwachs von 39,38 auf 42,38), METRO AG Stamm -0,17% auf 14,575, davor 6 Tage im Plus (5,34% Zuwachs von 13,86 auf 14,6), RIB Software -1,02% auf 21,3, davor 6 Tage im Plus (7,87% Zuwachs von 19,95 auf 21,52), Jumbo SA -1,67% auf 17,1, davor 5 Tage im Plus (11,69% Zuwachs von 15,57 auf 17,39), Frequentis-0,27% auf 18,5, davor 5 Tage im Plus (4,33% ...

