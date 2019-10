EU-Unterhändler Michel Barnier ist optimistisch, dass in dieser Woche eine Einigung im Brexit-Streit gelingt. Das treibt den Kurs des britischen Pfunds.

Das britische Pfund hat am Dienstagmorgen innerhalb von kürzester Zeit gegenüber dem US-Dollar um knapp einen Cent zugelegt. Die britische Währung sprang von 1,261 auf 1,270 US-Dollar. Zuletzt notierte das Pfund bei 1,267 US-Dollar 0,5 Prozent im Plus.

Auslöser war ein optimistischer Kommentar des EU-Unterhändlers Michel Barnier bezüglich einer Brexit-Einigung mit Großbritannien. Diese sei noch in dieser Woche möglich, allerdings werde ein Kompromiss mit der Zeit immer schwieriger, sagte Barnier am Dienstag vor einem Treffen der zuständigen EU-Minister in Luxemburg. Eine Vereinbarung müsse für alle funktionieren, sowohl ...

