Jörg Hermsdorf von CONSERVE mit Vortrag bei 'Cryptocurrency Market Dynamics' DGAP-News: CONSERVE BlockChain-Service GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain Jörg Hermsdorf von CONSERVE mit Vortrag bei 'Cryptocurrency Market Dynamics' 15.10.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Jörg Hermsdorf von CONSERVE mit Vortrag bei "Cryptocurrency Market Dynamics" Köln, 15.10 2019. Jörg Hermsdorf, der Bitcoin-Experte von CONSERVE, sprach in seinem Vortrag über verschiedene Aspekte rund um die Kryptowährung. Er referierte unter anderem über die Funktion von Preisen, exponentielle Vorgänge und deren Darstellung, das asymmetrische Wissen in freien Märkten und vertrauens-minimierte ("trustless") Systeme. In seinem Vortrag mit dem Titel "Bitcoin: Warum jetzt?" informierte er umfassend über das Zustandekommen von Bitcoin-Preisen. Jörg Hermsdorf erklärte zudem, warum es trotz zahlreicher negativer Berichte und Bewertungen genau die richtige Zeit ist, sich mit Bitcoin zu befassen und vor allem zuallererst eigene Zeit in ein gutes Verständnis zu investieren. Der Vortrag fand im Rahmen des Events "Cryptocurrency Market Dynamics", veranstaltet von EQS Blockchain Media GmbH, den Betreibern des Krypto-Onlineportals www.chaia.io, statt. Die Veranstaltung wendete sich an Investoren, Cryptocurrency Enthusiasten und Blogger, die sich für Kryptowährungen und deren Entwicklungen interessieren. Die Firma EQS Blockchain Media GmbH stellte auf dem Event ihr neues Portal CHAIA.iO vor und erläuterte anhand der intern gesammelten Daten die Marktdynamiken von Kryptowährungen. * Was? Jörg Hermsdorf Vortrag "Bitcoin: Warum jetzt?" * Wann? Donnerstag, 10. Oktober 2019 * Wo? EQS Group AG, Karlstr. 47, 80333 München * Portal CHAIA.iO? www.chaia.io Über CONSERVE CONSERVE ist ein auf Bitcoin-Technologie spezialisiertes Systemhaus in Deutschland: Seit 2010 werden Unternehmen, institutionelle Investoren und Privatpersonen über die aktuellen und zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten beraten. CONSERVE bietet aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Leistungen für die erfolgreiche Durchführung eines Bitcoin- bzw. Blockchain-Projektes aus einer Hand: Beratung, Programmierung und Schulung. Der Mutter-Konzern, die CONSERVE Unternehmens-Gruppe, mit Hauptsitz in Köln, versteht sich seit 1980 als zentraler Ansprechpartner für alle technologischen Aufgabenstellungen ihrer Kunden und begleitet diese durch den gesamten Prozess der Digitalisierung. Die CONSERVE BlockChain-Service GmbH wird von Sven Hermsdorf als Geschäftsführer geleitet und hat mit Jörg Hermsdorf einen der renommiertesten Experten für Bitcoin-Technologie ("Sound Money Technology") an Bord. Weitere Informationen finden Sie unter blockchain.conserve.de Pressekontakt CONSERVE markengold PR GmbH Anja Wiebensohn Tel. 030 219 159 60 Mail: conserve@markengold.de 15.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 889807 15.10.2019 AXC0081 2019-10-15/10:00