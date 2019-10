Volkswagen will im türkischen Manisa bei Izmir sein neues Südosteuropa-Werk bauen. Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien könnte das Projekt nun doch noch wackeln. Man befinde sich derzeit in der "finalen Phase" der Planung, beobachte die Entwicklung in Nordsyrien aber "ganz genau und mit großer Sorge", sagte ein VW-Sprecher dem Spiegel. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Anfang Oktober ließen die Wolfsburger dafür eine Tochtergesellschaft in der Stadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...