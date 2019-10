Baden (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat einen weiteren Auftrag im Handelsgeschäft in Nordeuropa erhalten. Die Tochtergesellschaften Axpo Nordic AS und Axpo Finland Oy werden den Ökostrom aus den zwei neu entstehenden Windparks Kröpuln und Storbacken in Finnland vermarkten.Die installierte Leistung der beiden Windparks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...