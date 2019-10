Stromkunden in Deutschland müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Preise einstellen. Die von ihnen zu zahlende Umlage zur Förderung des Ökostroms soll 2020 um 5,5 Prozent steigen.

Die Strompreise in Deutschland sind im europäischen Vergleich bereits hoch. Nun könnten sie weiter steigen. Denn die EEG-Umlage erhöht sich im kommenden Jahr. Sie soll im kommenden Jahr 6,756 Cent pro Kilowattstunde betragen und damit um 5,5 Prozent höher ausfallen als in diesem Jahr mit 6,405 Cent. Das gaben die vier Übertragungsnetzbetreiber Amprion, TransnetBW, 50Hertz und Tennet bekannt. Als einen Grund für die höhere Umlage nannten sie die Entwicklung des sogenannten EEG-Kontos. Dieses sei zwar zum 30. September mit 2,2 Milliarden Euro im Plus gewesen. Da der Kontostand aber rund 40 Prozent niedriger sei als im Vorjahr, führe dies zu einem Anstieg der EEG-Umlage für das Jahr 2020.

Die EEG-Umlage macht ungefähr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...