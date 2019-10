Die Datensouveranität sicherzustellen, aber auch und gleichzeitig Unternehmen eine Lösung für eigene Digitalisierungsmaßnahmen anzubieten, war die Motivation, die "erste echtzeitfähige Komplettlösung zum Edge Cloud-basierten Datenmanagement und zur Datenverfügbarkeit entlang der gesamten Lieferkette" zu konzipieren, kündigt Dr. Karl-Ulrich Köhler am Rittal-Standort Haiger an.

Der CEO Rittal International Stiftung und Vorsitzender der Geschäftsführung von Rittal Herborn, nennt den Grund: "Daten sind der neue Rohstoff und gerade die Automobilindustrie hat hohe Anforderungen hinsichtlich einer hohen und sicheren Datenverfügbarkeit entlang der gesamten Lieferkette, von der Nutzung über intelligente Analysen bis hin zur sicheren und vom Kunden kontrollierbaren Übertragung von Daten in einer hocheffizienten Gesamtumgebung."

Hierfür seien Komplettlösungen notwendig, die aber "Rittal nicht alleine konzipieren kann. Wir benötigen hierzu Partner", erläutert Köhler. Deshalb haben sich Rittal, German Edge Cloud und Iotos gemeinsam mit Bosch Connected Industry zusammengeschlossen, um die erste echtzeitfähige Edge-Cloud-Komplettlösung Oncite aus der Taufe zu heben. In diesem Zuge hat die Friedhelm Loh Group das Start-up Iotos aus Limburg zu 100 Prozent übernommen. Das Unternehmen ergänzt das Angebot im Verbund um industrielle IoT-Anwendungen für die intelligente Fabrik des Kunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Somit gehören alle drei Unternehmen - Rittal, German Edge Cloud und Iotos - nun zur Friedhelm Loh Group.

Dass für die Bekanntmachungen der Standort Haiger gewählt wurde, kommt nicht von ungefähr: Die weltweit modernste automatisierte und digital integrierte Produktion von Klein- und Kompaktgehäusen läuft derzeit an - und produziert täglich bereits 18 Terabyte Daten. Bei der Grundsteinlegung im Jahr 2016 war das Ziel, eine 24.000 m² große Smart Factory mit hohem Automatisierungsgrad auf die grüne Wiese zu stellen. Dr. Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe, wollte eine hocheffiziente Produktions-, Logistik- und Kommunikationsprozesse im Dreischichtbetrieb, gepaart mit einem über IT-gestützte wissensbasierte Systeme gesteuerten hochautomatisierten Produktionsprozess realisieren, dass zudem fahrerlose Transportsysteme (FTS) für die automatisierte Materialversorgung vorsieht und auf dem modernsten Standard an Umweltschutzmaßnahmen und Energieeffizienz aufsetzt. Derzeit sind über 100 Hightech-Maschinen und Anlagenkomponenten im Betrieb, davon 20 FTS und 60 Roboter. Am Standort Haiger sind etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt.

Erste Industrial Edge Cloud Appliance "Oncite"

Oncite, das Produkt (Industrial Edge Cloud Appliance), das Rittal und German Edge Cloud mit Iotos und mit Bosch Connected Industry anbietet, "ist die Antwort auf die Frage, wie produzierende Industriekunden künftig mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...