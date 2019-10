Nachdem BMW an der Börse Anfang des Monats deutlich an Wert verlor, hat sich die Aktie des bayerischen Autobauers zuletzt wieder deutlich erholt. Binnen einer Woche ging es mit den Papieren von 61,62 Euro hinauf auf 64,83 Euro am Montag zum Handelsschluss. Der Dienstag startete mit einem Plus von weiteren Plus für BMW auf mehr als 65 Euro. Möglicherweise eine späte Reaktion auf die positive Mitteilung des Unternehmens aus der vergangenen Woche. Fast fünf Prozent zugelegt Denn da berichtete man, ... (Achim Graf)

