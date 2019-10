Auszeichnungen für Verbund und AT&S: Mit der Verleihung von zwei Auszeichnungen an die AT&S Werke in Shanghai, China und Nanjangud, Indien, konnte AT&S unter Beweis stellen, dass die nachhaltige, effiziente und ressourcenschonende Herstellung von High-End Leiterplatten für Unternehmen längst gelebte Realität ist. Das AT&S Werk in Shanghai, der weltweit größte Produktionsstandort für HDI-Leiterplatten, wurde mit dem "National Green Plant-Zertifikat" ausgezeichnet. Dieses Zertifikat ist ein zentrales Element des 2016 eingeführten chinesischen "Green Manufacturing Systems", das die industrielle Entwicklung in China bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Umweltstandards beschleunigen soll. Nahezu gleichzeitig wurde AT&S Indien mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...