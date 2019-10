Die dritte Pleite des Kettcar-Herstellers war eine zu viel: 70 Jahre nach der Gründung werden die deutschen Werke von Kettler endgültig geschlossen. Damit endet eine glorreiche deutsche Wirtschaftswundergeschichte.

Im siebzigsten Jahr ist es vorbei. Kettler, gegründet 1949 von dem damals 22-jährigen Heinz Kettler, großgeworden durch Campingartikel und ein Kinderspielzeug namens Kettcar, schließt. Die Hoffnung auf einen erneuten Neuanfang sind zerstört.

"Wir können die Produktion nicht weiterführen. Sie ist in der heutigen Struktur nicht mehr lebensfähig", sagte der Rechtsanwalt Martin Lambrecht, der die Kettler-Unternehmensführung in dem bereits Ende Juli eingeleiteten Insolvenzverfahren berät, der Deutschen Presse-Agentur.

Für 550 Kettler-Mitarbeiter im sauerländischen Ense-Parsit bedeutet das nun Abschiednehmen. Dabei wollten sie in diesem Jahr jubilieren. Unter dem Motto "Erfolge feiern. Niederlagen einstecken. Wieder aufstehen" war Kettler noch im Frühjahr bei der Sportmesse ISPO in Köln aufgetreten. Der Mittelständler verglich sich mit Niki Lauda, mit Muhammad Ali - Legenden, gerade weil sie nach schweren Krisen wieder empor arbeiteten. In dieser Tradition wollte Kettler sich sehen: Eine Legende, die wiederaufersteht.

Die Hoffnung war groß - nicht zum ersten Mal setzte das Unternehmen auf ein Comeback. Als im Juli dieses Jahres Insolvenz angemeldet wurde, war es bereits das dritte Mal in nur vier Jahren. Jedes Mal hieß es am Ende, Kettler könne gerettet werden und auch dieses Mal gab es eine Chance auf einen Neuanfang. So machte der Insolvenzsachwalter Georg Kreplin noch im Sommer im Gespräch mit der WirtschaftsWoche den Mitarbeitern Mut: "Es gibt gute Chancen, das Unternehmen zu erhalten", sagte Kreplin. Auch Juristin Annamia Beyer, die Kettler gemeinsam mit dem Restrukturierungsexperten Lambrecht beriet, sprach von "Aussicht auf Erfolg". Laut Lambrecht selbst war im Sommer ebenso Kettlers Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital "weiterhin ...

