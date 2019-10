MTH-HV 14.10.19. Für diese HV reicht ein einziger Beitrag, der Content ist nicht so umfangreich, weil: die HV verschoben wurde! Es haben sich vielleicht 15 Aktionäre eingefunden, auch der Notar war überpünktlich hier. Notar Brix wurde zwar in der Früh schon informiert, dass die HV verschoben wird, er kam trotzdem, für den Fall, dass man es sich noch einmal überlegt. Zumindest kam er ohne Personal. Der Grund für die Verschiebung: eventuell sollen noch weitere Tagesordnungspunkte eingefügt worden. Die neue Einladung sollte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Der Notar konnte uns die Tagesordnungspunkte auch nicht nennen, die eventuell noch dazukommen. Gemutmaßt wurde, dass es um die Umwandlung in Namensaktien gehen ...

