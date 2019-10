Johann Kowar hat bei der seit Jänner auch in Wien gelisteten Eyemaxx aufgestockt und hält nun über 15 Prozent. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Immobiliengesellschaft conwert ist bereits seit einigen Jahren an Eyemaxx beteiligt. Neben dem Eyemaxx-CEO Michael Müller, der aktuell rund 31,50 Prozent an Eyemaxx hält, ist Kowar nach wie vor der zweitgrößte Aktionär der Gesellschaft. Kowae: "Eyemaxx hat sich sehr gut entwickelt und verfügt über eine ausgezeichnete Perspektive - mit dem Fokus auf wachstumsstarke Immobiliensegmente in Deutschland und Österreich und der Kombination von Projektentwicklung und Bestandshaltung. Entsprechend habe ich das aktuell günstige Niveau des Aktienkurses genutzt, um meine Beteiligung am Unternehmen weiter zu erhöhen. Mein ...

