Ist Peter Altmaier ein Mann für die Großindustrie - oder steht der Wirtschaftsminister auch an der Seite des Mittelstandes? Zeit für ein klärendes Gespräch zwischen Politik und Wirtschaft.

Peter Altmaier ist seit vielen Jahren Mitglied der Regierungen unter Angela Merkel und gilt als enger Vertrauter. Seit 2018 amtiert der 61-Jährige als Wirtschaftsminister, zuvor war er Kanzleramtschef (2013-2018) sowie Umweltminister (2012-2013).

Nina Patisson ist die Urenkelin des Firmengründers Albrecht Bäumer und leitet das Familienunternehmen seit 2013 in mittlerweile vierter Generation. Die 42-Jährige studierte Betriebswirtschaftslehre in Pforzheim und Glasgow.

Jan Henrik Leisse begann 2013 bei Bäumer als Geschäftsführer. Davor arbeitete der 41-Jährige für Viessmann sowie als Unternehmensberater. Leisse ist Diplom-Ingenieur und absolvierte ein MBA-Programm an der Otto Beisheim School of Management in Vallendar.

Auf dem Konferenztisch der Firma Bäumer in Freudenberg liegen ein paar pflaumengroße Schaumstoff-Würfel. Auf allen sechs Seiten hat das Geschäftsführer-Duo Nina Patisson und Jan Henrik Leisse die Werte des Maschinenbauers drucken lassen: "Wir sind Vorbild" oder "Wir sind Pioniere". Leisse wirft spontan einen der Würfel in Richtung seines Gastes Peter Altmaier (CDU). Der Wirtschaftsminister, noch im Frühjahr für seine großindustriefreundlichen Strategiepapiere gerügt, fängt ihn - und lacht. "Ich sehe, hier wird nicht mit Wattebäuschen geworfen." Der Ton für das Treffen zwischen Spitzenpolitiker und Weltmarktführern ist gesetzt: hart in der Sache, aber freundlich im Ton.

WirtschaftsWoche: Frau Patisson, Herr Leisse, wenn Sie einmal am Kabinettstisch in Berlin Platz nehmen könnten: Welche Reform würden Sie umgehend durchsetzen?Leisse: Ich würde den Soli abschaffen. Komplett.

Patisson: Und ich eine spürbare Unternehmenssteuerreform durchziehen.

Altmaier: Bingo, dann sind wir ja schon zu dritt. Für beides setze ich mich ein. Wir brauchen keine teuren Konjunkturprogramme, sondern strukturelle Entlastungen für Unternehmen als wichtiges Instrument kluger Wachstumspolitik. Ohne den Finanzminister geht es aber nicht. Und der tut sich schwer.

Leisse: Genau genommen würde ich alle Punkte aus Ihrer jüngsten Mittelstandsstrategie einbringen wollen, Herr Altmaier. Das Papier liest sich für uns wie eine Wunschliste. Aber bitte kurzfristig. Die Strategie nutzt uns nur, wenn sie es ins Gesetzblatt schafft.

Warum musste es überhaupt ein Mittelstandspapier geben? Sollte unternehmerfreundliche Politik für den Minister nicht selbstverständlich sein?Leisse: Offen gesagt, diese tiefe Entrüstung über die Industriestrategie Anfang des Jahres empfand ich als übertrieben. Ja, sie beleuchtete den Mittelstand kaum. Aber das hat der Minister nun nachgeholt. Zumal wir auch vorher nicht den Eindruck hatten, dass Herr Altmaier unser Feind wäre - oder wirren Planwirtschaftsfantasien nachgehangen hätte.

Altmaier: (lacht) Na, das ist schon mal was.

Leisse: Was nicht heißt, dass uns nicht etwas fehlt.

Patisson: Uns besorgt wirklich sehr, was uns bevorsteht. Unsere globale Konkurrenz ist stark und dynamisch. Um auf diesem Feld zu bestehen, helfen Sie Unternehmen wie dem unseren am ehesten, wenn Sie allgemein für die soziale Marktwirtschaft einstehen und sie hegen und pflegen, wo Sie nur können.

Altmaier: Das will ich Ihnen hier gerne versprechen. Jedes Unternehmen, gerade jeder Mittelständler, trägt zum Wohlstand bei. Dass ich mich in der Industriestrategie auf die Großen und den globalen Systemwettbewerb mit China oder den USA konzentriert habe, sorgte leider für einen falschen Eindruck. Ich habe bewusst die Bereiche dargestellt, wo wir bei den Unternehmen Aufholbedarf am Standort Deutschland haben. Das ist beim Mittelstand gerade nicht der Fall. Umso wichtiger ist es mir aber jetzt, mit den Eckpunkten meiner Mittelstandsstrategie die Bedeutung des Mittelstands noch mal klar hervorzuheben.

Sind die Adressaten hier am Tisch nun versöhnt?Patisson: Klingt schon gut, ja, aber es geht immer mehr. Wir müssen schauen, was der Kunde uns zahlt. Und der zahlt nun mal nicht für die Kosten, die wir mit der deutschen Bürokratie haben, mit dem Papierkram. Da sind wir wirklich getroffen.

Altmaier: Ein Entlastungsgesetz ist auf dem Weg. Wir hören Sie.

Leisse: Das ist ein Anfang. Aber wir erwirtschaften 90 Prozent unseres Umsatzes im Ausland. Die Handelskonflikte, der drohende Brexit, all das spüren wir sofort in den Auftragsbüchern. Diese Lagen zu beruhigen ist ebenfalls Ihre allererste Aufgabe.

Egal, ob es um Handelspolitik, ...

