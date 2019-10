Wirecard kam am Dienstagmorgen ab 9.30 Uhr unter Druck. Neue Gerüchte über angebliche Manipulationen im Abrechnungswesen wurden von einigen britischen Zeitungen verbreitet und von deutschen übernommen.



Solche Gerüchte gab es schon 2-mal. Jedes Mal in Umlauf gebracht von britischen Medien. Unterstellt wird, dass Wirecard nicht selbst, sondern seine Kunden über Wirecard-Konten dubiose Transaktionen vornehmen.



Minus 9 % war die erste Reaktion, das waren 127 €. Bitte aufpassen: Ein Rutsch auf 110 oder gar 100 € ist nicht ausgeschlossen, aber eine Sache von Minuten.Das lohnt einen...



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!