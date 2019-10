Die Deutsche Bank ist am Wochenende durch Berichte der "Frankfurter Allgemeinen am Sonntag" unter Druck geraten. Der Zeitung war zu entnehmen, das Bankhaus stünde immer tiefer im Kontakt mit dem Großaktionär Qatar. Der Einfluss wie auch die Kritik daran würden zunehmen. Dies wiederum hat allerdings noch keinen Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie genommen. Der Wert hat derzeit einen Comebackversuch in Richtung Aufwärtstrend gestartet. Dabei avisiert das Unternehmen nach einem Plus von etwa ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...