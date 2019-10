Die Financial Times (FT) wird dank ihrer Berichterstattung zu Wirecard so schnell wohl nicht zur Lieblingszeitung der wikifolio-Trader werden. Viele Trader haben in den vergangenen Tagen nämlich auf steigende Kurse bei Wirecard gesetzt, nachdem das Unternehmen vor exakt einer Woche seine mittelfristigen Ziele deutlich angehoben hat. Fast alle Analysten hoben ebenfalls begeistert den Daumen und erhöhten ihre Kursziele in der Spitze bis auf 270 Euro. So richtig skeptisch äußerte sich nur der Stratege der US-Investmentbank Bank of America, der aufgrund "fehlender Klarheit" an seinem "Verkaufen"-Votum ...

