Bisher bestimmen Linsen und Objektive die Grenzen der Optik. Doch nun lässt Software Autos ums Eck schauen, bringt Handyfotos aufs Niveau von Profikameras und könnte sogar durch die menschliche Haut hindurchsehen.

Der hopsende schwarz-weiße Klötzchenhaufen erinnerte an die Charaktere aus dem Spiel Minecraft. Doch was David Lindell, Forscher von der Universität Stanford, kürzlich auf einer Konferenz in Los Angeles vorführte, war kein Computerspiel im Retrolook, sondern avantgardistische Computerkunst. Denn der Klötzchenhaufen entpuppte sich als Livebild einer Person, aufgenommen aus scheinbar unmöglicher Perspektive - aus Sicht der Kamera war sie hinter einer Ecke verborgen. Trotzdem bewegten sich Mensch und Monitorbild so synchron, dass kein Zweifel bestand: Das Gerät kann um die Ecke schauen.

Computergestützte Bildgebung nennen Spezialisten diese neue Art des Sehens. Und sie markiert eine Zeitenwende in der Art, wie wir die Welt abbilden und wahrnehmen. Jahrzehntelang bestimmte die Güte von Linsen und Objektiven, was Fotoapparate auf Film bannen oder Kameras aufzeichnen konnten. Nun aber ermöglichen es neue Software und wachsende Rechenkraft, sogar Unsichtbares sichtbar zu machen. Optik und IT verschmelzen zu elektronischen Superaugen. Das bringt Handyfotos auf das Niveau professioneller Kameras, lässt Forscher schwarze Löcher fotografieren und könnte eines Tages sogar dem Röntgengerät Konkurrenz machen.

Der Aufwand dafür ist immens: Beim Versuch der Stanford-Forscher etwa wirft die Kamera Abertausende ultrakurze Laserblitze in einen Raum. Doch statt, wie sonst üblich, das von sichtbaren Oberflächen zurückgeworfene Licht aufzuzeichnen, verarbeitet Lindells Kamera nur Reflexionen, die sich indirekt im Raum ausgebreitet haben. Licht, das von dort zurückstrahlt, wandelt die Software der Kalifornier ins Videobild der Testperson um. Alle anderen Reflexionen filtern die Algorithmen aus dem Datenstrom heraus. Beim Video-Livebild reicht es bisher nur für ein paar tanzende Klötzchen. Bei Fotoaufnahmen aber zeigt der Rechner nach ein paar Minuten Aufnahmedauer solch detailreiche Aufnahmen, dass sich sogar Buchstaben und Zahlen erkennen lassen, Blumenvasen oder Skulpturen.

Das Verfahren ähnelt der Lidar-Technik, mit der teilautonom fahrende Autos schon per Laser ihre Umgebung scannen. Bisher erfassen sie bloß den direkt sichtbaren Bereich. "Mit unserer Technik könnten sie theoretisch schon vor Straßenkreuzungen erkennen, ob aus der Querstraße ein Wagen kommt oder ob zwischen zwei Autos jemand auf die Straße tritt", erzählt Lindell.So wichtig der frühzeitige Blick ums Eck für Fahrzeuge der Zukunft sein mag, die größten Geldgeber für die Wissenschaft sind nicht die Autohersteller. Gerade in den USA sind es Einrichtungen wie die Forschungsbehörde des US-Militärs Darpa, die Millionen in anwendungsnahe Projekte pumpen. In Deutschland und Europa ist die Forschung etwa an Algorithmen zur Auswertung der Aufnahmen dagegen stärker zivil finanziert.

Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße. Hier, eine Autostunde östlich von Stuttgart, hat der Optikkonzern Zeiss seinen Sitz. Nahezu das komplette Erdgeschoss der mit Glas verkleideten Firmenzentrale nimmt das Museum der Optik ein. Mikroskope, Linsen, Objektive aus gut 170 Jahren Firmengeschichte haben Historiker hier zusammengetragen. Selbst den Nachbau eines riesigen, fast zwei Stockwerke hohen Projektors für Planetarien haben sie dort aufgebaut. Handwerkskunst und Hightech vom Feinsten, die Zeiss' Anspruch auf Technologieführerschaft bei hochkarätigster Optik untermauern sollen.

Deren Weiterentwicklung allein aber wird in Zukunft nicht ausreichen, um Zeiss in der Spitze zu halten. Denn beim Wettlauf ums beste Bild ist Innovationskraft zunehmend auch an ganz anderer Stelle gefordert. "Immer wieder", sagt Zeiss-Ingenieur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...