Intershop veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und passt die Prognosen für 2019 und 2020 an DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung Intershop veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und passt die Prognosen für 2019 und 2020 an 15.10.2019 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Jena, 15. Oktober 2019 - Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2019 Umsatzerlöse von rund 23 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro) und ein EBIT von -4,6 Mio. Euro (Vorjahr: -3,7 Mio. Euro) erzielt. In der DACH-Region konnten die geplanten Umsätze nicht realisiert werden. Der Cloud-Auftragseingang betrug 4,8 Mio. Euro, ein Plus von 52 %. Die Cloud-Umsätze stiegen um 19 % auf 4,6 Mio. Euro. Im Verlauf der ersten drei Quartale 2019 sind Umsatzsteigerungen und Ergebnisverbesserungen zu verzeichnen, jedoch reicht die Dynamik insbesondere bei den Cloud-Auftragseingängen nicht aus, um die geplanten Umsatzziele für 2019 und 2020 zu erreichen. Auf Basis dieser Einschätzung passt Intershop seinen Ausblick an. Das Management erwartet nun für das Gesamtjahr 2019 ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (bisher Umsatzanstieg von mehr als 10 %) und ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) im mittleren einstelligen Millionen Euro-Bereich (bisher leicht negatives EBIT). Die bisherigen Ziele für 2020 mit einem Umsatz von 50 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 5 % werden vor dem Hintergrund dieser Entwicklung nicht erreicht. Die angepasste Prognose für 2020 wird spätestens mit den vorläufigen Zahlen 2019 im Februar 2020 bekannt gegeben. Vorstand und Aufsichtsrat werden kurzfristig über Maßnahmen entscheiden, um die Cloud-Transformation maßgeblich zu beschleunigen und das Unternehmen auf einen nachhaltig profitablen Wachstumspfad zu führen. Die finalen Zahlen und der Zwischenbericht über die ersten neun Monate 2019 werden wie geplant am 30. Oktober 2019 veröffentlicht. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de 15.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 890575 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 890575 15.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0EPUH1 AXC0240 2019-10-15/18:31