Der Atrium -Investor Gazit meint aufgrund der Äußerungen einiger Investoren in der Presse, das Gazit-Angebot in Bezug auf den Erwerbspreis nicht zu unterstützen. "Gazit hält daran fest, dass das Gazit-Angebot einen attraktiven Preis für die Minderheitsaktionäre darstellt, ihr Investment in Atrium mit einem Aufschlag von 18,3 % gegenüber dem Schlusskurs der Atrium-Aktie am letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots, bzw. mit einem Aufschlag von 18,0 % gegenüber dem volumsgewichteten Durchschnittskurs des einmonatigen Zeitraums bis zum letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots bzw. mit einem Aufschlag von 15,3 % gegenüber dem volumsgewichteten Durchschnittskurs für den Zeitraum von drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...