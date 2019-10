Nach der Verurteilung führender Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien dauern Proteste gegen die Zentralregierung in Madrid an. Polizisten gehen mit Schlagstöcken vor.

Spanische Bereitschaftspolizisten haben am Dienstagabend in Barcelona mit großer Härte eine Demonstration gegen die Verurteilung katalanischer Separatistenführer aufgelöst.

Tausende Demonstranten hatten sich vor den Toren der Vertretung der spanischen Zentralregierung versammelt, die katalanische Nationalhymne gesungen und Parolen wie "Unabhängigkeit" und "Die Straßen werden immer uns gehören" gerufen. Als einige in der Menge Feuer und Feuerwerkskörper entzündeten, Gegenstände auf Polizisten warfen und Absperrungen angriffen, gingen mit Schilden und Schlagstöcken ausgerüstete Beamte gegen die Gruppe vor.

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gegeben. Mehr als 170 Menschen wurden Behördenangaben zufolge verletzt, darunter etwa 40 Polizisten. Drei Personen wurden festgenommen.

