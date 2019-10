Für Alitalia gibt es einen Hoffnungsschimmer: FS und Atlantia haben ihr Interesse an der angeschlagenen Fluglinie bekräftigt, machen einen Einstieg aber von einigen Bedingungen abhängig.

Die italienischen Staatsbahnen (FS) und der Infrastrukturkonzern Atlantia haben ihr Interesse an einer Übernahme der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia bekräftigt. In zwei in Teilen gleichlautenden Erklärungen machten sie am Dienstagabend einen Einstieg von einigen Bedingungen abhängig. Sie zeigten sich aber zuversichtlich, dass diese erfüllt werden könnten. Unter anderem müsse sich ein weiteres Unternehmen beteiligen, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...