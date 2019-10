Digital und modern möchte die Deutsche Telekom werden. Einige der aus der Zeit vor der Privatisierung verbliebenen Beamten klagen nun, dass sie mit angeblich unzumutbaren Schikanen aus dem Amt gedrängt würden.

Es sind vorwiegend ergraute Männer um die 60, die am frühen Morgen des 1. Oktober die Niederlassung der Deutschen Telekom in Brühl südlich von Köln betreten. Für die betagte Truppe beginnt hier ein neuer Abschnitt ihres Arbeitslebens. Von Aufbruchstimmung ist jedoch nichts zu spüren, im Gegenteil: Ausgerechnet am Weltseniorentag, der unter anderem auf die Diskriminierung älterer Beschäftigter aufmerksam machen soll, empfinden viele Mitglieder der Herrenriege die Fahrt nach Brühl als Tiefpunkt ihrer Karriere.

Beschäftigt sind die versammelten Telekom-Angestellten bei der internen Arbeitsvermittlung des Konzerns namens TPS (Telekom Placement Services). Bisher hatte sie einen ihrer zwei Sitze in ebenso zentraler wie verkehrsgünstiger Lage von Köln. Aus Kostengründen lässt die Telekom den Mietvertrag für die dortigen Büroräume jedoch auslaufen. Neue berufliche Heimat der langjährigen Mitarbeiter ist nun ein dreigeschossiger Bürobau mit magentafarbenem T an der Fassade, der am Rande des Städtchens Brühl am Ende einer Sackgasse in einem tristen Gewerbegebiet steht. Da der automatische Öffner defekt ist, stehen die Türen weit offen. Die neuen Arbeitsplätze in den Großraumbüros sind noch nicht fertig eingerichtet. Techniker stöpseln Computer ein, einige Telefone funktionieren nicht. Einer der Neuankömmlinge erkennt darin eine Strategie der Unternehmensführung: "Die Telekom will uns möglichst weit wegschieben und uns das Arbeiten so unangenehm wie möglich machen", schimpft er. Die Telekom dementiert das.

Von seiner Wohnung im Ruhrgebiet sei er nun jeden Tag mehr als zwei Stunden mit dem Auto unterwegs. Für ihn steht fest, dass ihn sein Arbeitgeber absichtlich drangsaliert, um ihn aus dem Unternehmen zu drängen. Denn viele Neuankömmlinge verbindet eine Eigenschaft: Sie sind Beamte, einige der vielen Tausend, die der einstige Staatskonzern Telekom noch beschäftigt.

"Tief verunsichert"

Mit der Meinung ist er nicht allein. Eine hohe Zahl älterer Beschäftigter erklärt unabhängig voneinander, dass sie sich von der Telekom zunehmend an den Rand und darüber hinaus gedrängt fühlten. Der Konzern, so ihr Eindruck, wolle sie so lange piesacken, bis sie von sich aus das Weite suchen und damit Platz für junge, flexible und digitalaffine Mitarbeiter schaffen. Die Rede ist von "tiefer Verunsicherung" und wachsender "sozialer Kälte" in dem einst heimeligen Staatskonzern - auch wenn der selbst betont, dass er jede Form von Personalabbau "sozial verträglich" gestalte und stets die "Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme sorgsam prüft".

Die Aussagen der Beschäftigten zeigen jedoch, welch kultureller Graben das Unternehmen durchzieht. Bei der Telekom fällt er besonders tief aus, weil für ein Viertel ihres Personals besondere Regeln gelten. Rund 24 000 der aktuell 98 000 Beschäftigten in Deutschland haben ihren Dienst vor dem Jahr 1995 angetreten, in dem sich die damals staatliche Bundespost in Vorbereitung auf die Privatisierung in die drei Aktiengesellschaften Post, Telekom und Postbank umwandelte. Dass die drei Unternehmen die Beamten "unter Wahrung ihrer Rechtsstellung" beschäftigen müssen, regelt seitdem sogar ein eigener Artikel im Grundgesetz. Während andere Arbeitgeber ältere Beschäftigte seit Jahren in Teilzeit oder gleich ganz nach Hause schicken, können Staatsdiener bei der Telekom bis zum Erreichen der Altersgrenze an Bord bleiben.

Im Alltag unterscheiden sich die Beamten kaum von anderen Beschäftigten im Unternehmen. Doch seit rund eineinhalb Jahren verfestigt sich bei manchen der Eindruck, dass sich die oberen Telekom-Manager zunehmend an ihnen störten. Die Fachgewerkschaft DPVKom, die sich stärker als die im Konzern dominierenden Vertreter von Verdi um die Belange der Beamten kümmert, registriert jedenfalls eine härtere Gangart. Besonders "problematisch" sei, so heißt es bei der Gewerkschaft, dass dies auch "zunehmend Beamte des gehobenen Dienstes" treffe, also Führungskräfte in der Verwaltung, Netzplanung oder Technik. Den Grund dafür sehen viele Beschäftigte in den Sparplänen des Konzerns.

Bis zum Jahr 2021 sollen die Kosten allein in Deutschland um rund 1,5 Milliarden Euro sinken - die Hälfte davon soll beim Personal gespart ...

