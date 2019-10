Kann der Dax die Rally vom Vortag fortsetzen? Anleger erwarten unter anderem die Verbraucherpreise in der Eurozone.

Am heutigen Mittwoch notiert der deutsche Leitindex im frühen Handel, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Minus. Am Dienstag hatte der Dax den Tag im Plus beendet, bei 12.629 Punkten. Am Dienstagnachmittag erreichte er mit 12.682 Punkten den höchsten Stand seit August 2018.

Am dritten Handelstag der Woche erwarten Anleger die Verbraucherpreise in der Eurozone, der Konjunkturausblick der Fed sowie weitere Zahlen der US-Banken.

1 - Vorgaben aus den USA

Ermutigende Firmenbilanzen haben Anleger am Dienstag in US-Aktien gelockt. Der Dow Jones schloss 0,9 Prozent höher auf 27.024 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um rund ein Prozent auf 2995 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 8148 Punkte.

Bei den Unternehmen standen die Großbanken im Rampenlicht, die mit ihren Geschäftszahlen die heiße Phase der Bilanzsaison einläuteten. So steigerte JPMorgan den Quartalsgewinn überraschend stark. Die Titel des Geldhauses stiegen um drei Prozent. Goldman Sachs dagegen sorgte mit seinem Zwischenbericht für Enttäuschung. Die Aktie ging nach einem schwachen Start kaum verändert aus dem Handel. Obwohl Wells Fargo wegen hoher Kosten durch Rechtsstreitigkeiten einen Gewinneinbruch verbuchte, verteuerten sich die Papiere des Instituts um 1,7 Prozent. Die Papiere der Citigroup drehten nach Vorlage der Quartalszahlen 1,4 Prozent ins Plus.

2 - Handel in Asien

Asiatische Anleger haben sich von den Annährungen bei den Verhandlungen über einen Brexit-Deal der EU mit Großbritannien beflügeln lassen. Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 22.550 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1638 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...