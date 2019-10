Um dir Wirtschaft weiter anzukurbeln hat die Bank of Korea den Leitzins von 1,50 auf 1,25 Prozent gesenkt. Die Inflation im Land bleibt gering.

Zum zweiten Mal in drei Monaten hat die Zentralbank von Südkorea wegen der zuletzt schwachen Konjunkturdaten den Leitzins gesenkt. Der Geldmarktausschuss der Bank of Korea beschloss am Mittwoch, den Leitzins von 1,50 Prozent auf 1,25 Prozent herabzusetzen.

Im Juli hatte die Bank den Zinssatz bereits um 0,25 Punkte gesenkt, um die Wirtschaft stärker anzukurbeln. Durch die Senkung ...

