REE, Produzent einer hochentwickelten Elektromobilitätsplattform, führt im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Erstausrüster vielseitig einsetzbare Elektro- und autonome Fahrzeuge nächste Woche auf der Tokyo Motor Show ein ein Beitrag zur Gestaltung des Mobilitätskonzepts der Zukunft

Tokyo Motor Show -- REE gab heute bekannt, dass es sein ultramodulares, hochentwickeltes Corner-Modul für Elektro- und autonome Fahrzeuge (EV und AV) zusammen mit einem globalen OEM-Partner auf der 46. Tokyo Motor Show, die vom 24. Oktober bis 4. November 2019 stattfindet, ausstellen wird. Einzelheiten zur OEM-Partnerschaft werden am 23. Oktober, dem ersten Pressetag der Veranstaltung, offengelegt. Für Besucher der diesjährigen Messe werden Produktdemonstrationen der Corner-Modul-Technologie von REE gezeigt, mit der die Automobilherstellung komplett auf den Kopf gestellt werden könnte.

REE's modular technology is designed from its core to support the diverse range of shapes, services and requirements the new e-mobility world brings. (Graphic: Business Wire)