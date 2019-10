++ Die US-Indizes beendeten die Sitzung am Dienstag mit soliden Zuwächsen: NASDAQ steigt um 1,2%, S&P 500 um 1% und Dow Jones um 0,9%. ++ ++ Während der heutigen Asien-Sitzung war jedoch ein gemischtes Stimmungsbild zu erkennen: Chinesische Indizes notieren leicht in der Verlustzone, der Nikkei steigt um 1,3% und der KOSPI um 0,6%. Die schwächere Stimmung in China könnte darauf zurückzuführen sein, dass China mit Vergeltungsmaßnahmen drohte, wenn der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das pro-demokratische ...

