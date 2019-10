Die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen hat den EuroStoxx 50 nach der Konsolidierung zu Wochenbeginn wieder angetrieben, der Leitindex der Eurozone zog am Dienstag um 1,2% an und erreichte damit wieder das Niveau von Februar 2018, der französische CAC 40 stieg um 1,0%, in Deutschland konnte die Börse 1,2% zulegen, lediglich in London schloss der Markt nahezu unverändert, hier wog das erstarkende und dadurch den Export erschwerende Pfund stärker als der neu aufgekommene Optimismus. Bei den Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen stehen die Europäischen Union und Großbritannien laut Medienberichetn, die auf Informationen von Insidern beruhen, kurz vor einer Einigung, es gibt angeblich neue Vorschläge, die darauf abzielen, die zuletzt von ...

