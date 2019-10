Conzzeta: Q3 mit tieferem Umsatz - Aufträge auf Höhe Vorjahr Roche hebt Umsatzprognose wieder an - Erfolg mit neuen Medikamenten CEC Aufsichtsrat berät am 17.10. über Ablösung von Ceconomy-Chef Werner ISH2 (VB -11,6%)Intershop veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und passt die Prognosen für 2019 und 2020 an VSC4SC und das Netherlands Cancer Institute kooperieren bei der klinischen Evaluierung von Domatinostat WCH (VB -6,7%)Wacker Chemie kappt Jahresziele und plant Sparprogramm WDI Bafin lässt neuerlichen Wirecard -Kurseinbruch in laufende Untersuchung einfließen, Börse Online Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...

