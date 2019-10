Nach Vorgaben des Schweizer Architekten Rolf Keller wurde die Halde Rungenberg durch eine Schneise in der Mitte geteilt. Wie zwei benachbarte Zwillingspyramiden bilden sie sich so in der Landschaft ab.

Als künstlerische Erweiterung und als "Nachtzeichen" wurden auf den beiden Pyramidenspitzen Scheinwerfer positioniert. Deren Strahlen kreuzen sich bei Nacht in der imaginären Haldenspitze, um sie visuell zu komplettieren. Damit faszinierte die Halde Rungenberg Einheimische und Gäste gleichermaßen ...

