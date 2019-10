Wie berichtet, haben der aws Mittelstandsfonds und die Invest AG einen Teil ihrer Marinomed -Aktien verkauft. In einem Accelerated Bookbuilding-Verfahren (ABB) wechselten nun 95.000 Aktien plus die 20.000 Aktien aus der Erhöhungsoption zum Preis von je 95,0 Euro den Besitzer. Dies entspricht 6,5 Prozent des Grundkapitals der Marionomed Biotech. Der gesamte Verkaufserlös für aws Mittelstandsfonds und Invest AG beträgt rund 10,93 Mio. Euro. Die Erste Group Bank AG fungierte als Sole Bookrunner. aws Mittelstandsfonds und Invest AG halten nach Durchführung des ABB jeweils noch rund 3,2 Prozent am Grundkapital der Marinomed Biotech AG. Für diese Aktien gilt die im Rahmen des IPO eingegangene LockUp-Verpflichtung von aws Mittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.

