New York, 16. Oktober (WNM) - Nach dem Bericht der Financial Times über Wirecard prüft nun eine New Yorker Kanzlei die Vorwürfe und ruft Aktienbesitzer auf, sich einer Sammelklage anzuschließen. Das teilte die Kanzlei in einer Mitteilung mit. Bernstein Liebhard, eine national tätige Anwaltskanzlei für Anlegerrechte, untersucht im Auftrag der Aktionäre der Wirecard AG potenzielle Wertpapierbetrugsfälle aufgrund von Vorwürfen, dass Wirecard der investierenden Öffentlichkeit möglicherweise irreführende Informationen zur Verfügung gestellt hat. Am 15. Oktober 2019 berichtete die Financial Times, dass ...

