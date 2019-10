Nach der Rally am Dienstag startet der deutsche Leitindex am heutigen Mittwoch etwas zaghafter in den Tag. Anleger erwarten diverse Konjunkturdaten.

Am Tag vor dem Brexit-Gipfel der EU dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Dementsprechend startet der Dax in den dritten Handelstag der Woche: Zur Börseneröffnung liegt der Index nur minimal im Plus, bei 0,05 Prozent und 12.644 Punkten.

Am Dienstag hatte der Dax ein neues Jahreshoch erreicht, bei 12.682 Punkten. Zum Börsenschluss lag er noch 1,2 Prozent im Plus, bei 12.629 Punkten.

Im Laufe des heutigen Tages werden für Anleger neben den laufenden Brexit-Verhandlungen und den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China diverse Konjunkturdaten wichtig. Dazu gehören die Verbraucherpreise in der Euro-Zone für September, sowie die Handelsbilanz. Auch die Verbraucherpreise für Großbritannien werden veröffentlicht, sowie Konjunkturdaten aus den USA.

