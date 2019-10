Der Preis für das Metall liegt über dem Goldpreis. Doch ein heftiger Einbruch wird immer wahrscheinlicher. Der Palladium-Boom hängt auch mit dem Dieselskandal zusammen.

Wenn sich Preise komplett von fundamentalen Werten abkoppeln, wächst die Gefahr einer Blase. Eine solche Entkopplung von der Realwirtschaft beobachten Edelmetallexperten derzeit bei Palladium.

Mit einem Preis von 1730 Dollar pro Unze (rund 31 Gramm) markierte das Metall kürzlich ein neues Rekordhoch. Seit Jahresbeginn hat sich das Metall um rund 38 Prozent verteuert. Allein seit Anfang August hat es knapp 20 Prozent zugelegt. "Palladium schein nichts zu stoppen", kommentieren die Edelmetallexperten der Commerzbank.

Das Metall wird hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendet, es ist der wichtigste Bestandteil von Katalysatoren zur Abgasreinigung in Benzinmotoren. Schon seit längerem ist Palladium knapp an den Weltmärkten. Die Nachfrage übersteigt den Fachleuten des Edelmetallspezialisten Heraeus zufolge seit längerem das Angebot.

Strengere Abgasnormen in China, den USA und Westeuropa führten dazu, dass mehr Palladium in Autos verbaut werden müsste. "Diesem Nachfragewachstum steht jedoch nur ein geringeres Wachstum des Angebots gegenüber." Das stütze den Palladiumpreis mittelfristig.

Doch aus Sicht der Commerzbank-Experten können fundamentale Faktoren die jüngste Preisrally ...

