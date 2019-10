Sigfox - IoT-Dienstleister und erster globaler 0G-Netzbetreiber - stellt in Kooperation mit Nanolike und Versino CZ ein Managementsystem für IBC-Behälter vor, mit denen in Branchen wie Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie Flüssigkeiten gelagert und transportiert werden.Über die neue IoT-basierte Lösung können IBC-Container ihre Nachfüllung oder den Austausch nun automatisch über das Sigfox-0G Netz bestellen. Durch SAP Business One Integration ist das Managementsystem eine schlüsselfertige Sensor-to-Cloud Lösung, die bei Bedarf auch um Schnittstellen für weitere ERP-Systeme erweiterbar ist. ...

