Siemens - Industrieriese knackt wieder die 100-Euromarke!

Die Aktie von Siemens kommt in diesem Jahr nicht in die Gänge. Knapp 2,5 Prozent Kursplus stehen seit Jahresbeginn zu Buche. Zum Vergleich: Der DAX steht 19 Prozent höher. Als Bremsklotz erweist sich die andauernde Transformation und die schwache Entwicklung der operativen Marge und des Konzernumsatzes. Im Frühsommer stellte Kaeser den vermeintlich letzten Schritt im Transformationsprozess auf dem Weg zu Siemens Vision 2020+ vor. Ein Kursfeuerwerk blieb zwar bisher aus. Ein großer Teil der Analysten ist mittelfristig jedoch optimistisch, dass Kaesers Rechnung aufgehen könnte und der Konzern mittelfristig wieder stärker wächst.

So plant Kaeser die Abspaltung der Energiesparte "Gas und Power". Dazu gehört unter anderem die schwächelnde Kraftwerksparte, die rund 80.000 Mitarbeiter beschäftigt und rund ein Drittel des Konzernumsatzes beisteuert. Dieser Sparte werden zudem die Anteile an Siemens Gamesa (59 Prozent) übertragen. Damit werden die Technologien für konventionelle und erneuerbaren Energien unter einem Dach vereint. Im Laufe des nächsten Jahres soll das neue Unternehmen an die Börse gebracht werden.

Mit diesem Schritt verbleiben noch zwei Technologiesparten Smart Infrastructure und Digital Industries als Kernbereiche im Konzern. Dazu kommen (Beteiligungen) an drei strategischen Unternehmen: Mobility mit der Bahntechnik, die Medizintechniktochter Siemens Healthineers (bereits an der Börse) und das neue Energieunternehmen. Bei der Mobility-Tochter ist die Fusion mit Alstom aus kartellrechtlichen Gründen gescheitert. Hier sucht Siemens weiter nach einem neuen Partner. An der Medizintechniktochter hält Siemens aktuell 85 Prozent und beim Energieunternehmen will Siemens langfristig mit einer Minderheit von mindestens 25 Prozent beteiligt bleiben. Neben der Restrukturierung treibt Kaeser die Kostensenkungsmaßnahmen voran, um die gesteckten Margenziele zu erreichen. So sollen bis 2023 rund 10.400 Stellen gestrichen und eine Milliarde Euro eingespart werden.

Am 7. November wird der Industriekonzern Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. Die Daten für die ersten neun Monates des Geschäftsjahres verfehlten die Erwartungen der Marktteilnehmer. Das Umsatzplus von vier Prozent hat Siemens nur den beiden ausgegliederten notierten Töchtern Siemens Healthineers und Siemens Gamesa zu verdanken und die Margen lagen mehrheitlich deutlich unter den mittelfristigen Zielen. Der Konzern hielt dennoch an den Zielen für das Gesamtjahr fest.

Bewertung und Aktienrückkauf stützen

Nach Angaben von Thomson Reuters stuft ein Großteil der Analysten die Aktie von Siemens als haltens- oder gar kaufenswert ein. Die global starke Marktposition, die finanzielle Stärke und solide Auftragslage stimmt die Marktexperten mittelfristig optimistisch. Mit der Abspaltung der Energiesparte und dem Fokus auf zwei Technologiebereiche dürften alle Bereiche agiler agieren können. Bestes Beispiel ist Siemens Healthineers, das im August des US-Robotikspezialisten Corindus einfädelte. Mit einem KGV von 13,7 und einer Dividendenrendite von 3,9 Prozent ist das Papier aktuell günstiger bewertet als der Sektordurchschnitt. Im November vergangenen Jahres verkündete der Konzern zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro. Trotz der aktuell guten Vorzeichen und positiven Einschätzungen ist die Siemens-Aktie nicht frei von Risiken. So hinterlässt die Schwäche im Automobil- und Maschinenbaubereich bereits Spuren in den Auftragsbüchern. Sollte die Weltkonjunktur weiter ins Stottern kommen oder die globalen Aktienmärkte unter Druck geraten, könnte auch das Siemens-Papier Federn lassen.

Charttechnischer Ausblick: Siemens



Widerstandsmarken: 103,30/106,50 EUR

Unterstützungsmarken: 91,60/94,40/98,25 EUR

Die Aktie von Siemens bildet langfristig einen Abwärtstrend. Seit dem Tief im August konnte sich das Papier jedoch deutlich erholen. Kürzlich gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 98,25. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht Potenzial bis EUR 103,30 und im weiteren Verlauf bis EUR 106,50. Eine solide Unterstützung findet die Siemens-Aktie derweil im Bereich von EUR 94,40. Unterhalb dieses Levels könnte eine Konsolidierung bis EUR 91,60 (50%-Retracementlinie) folgen.

Siemens in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 12.06.2018 - 16.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 17.10.2014 - 16.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

