Der Anlagenbetreiber EEW hat heute den Genehmigungsantrag für den Bau und den Betrieb der geplanten Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage (KVA) in Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Zuständig ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS), wie es in der Mitteilung von EEW heißt. Vorausgegangen war den Angaben zufolge ein knapp zehnmonatiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...