Großbritannien und die EU suchen unter Hochdruck nach einer Einigung für Nordirland, Stichwort: Backstop. Im Interview warnt der nordirische Wirtschaftsförderer Conor Patterson vor den Folgen einer harten Grenze.

Conor Patterson leitet den lokalen Wirtschaftsförderungsverband in der nordirischen Grenzstadt Newry, die auf halber Strecke zwischen Dublin und Belfast liegt. Er warnt vor den Folgen, die eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland für die Region hätte.

WirtschaftsWoche: Sie haben vor einiger Zeit eine Gruppe von konservativen Abgeordneten getroffen, die später einen Plan entwickelt haben, der zur Grundlage für die jüngste Nordirland-Offerte von Premier Boris Johnson geworden ist. Wie verlief dieses Treffen?Conor Patterson: Diese Abgeordneten haben Nordirland zwei Mal besucht, und ich war einer der Wirtschaftsvertreter, mit dem sie sich getroffen haben. Die haben uns in erster Linie zugehört. Aber ich bin mir nicht sicher, wie aufmerksam sie unsere Ausführungen verfolgt haben. Denn in ihrem endgültigen Plan habe ich dann keinen unserer Einwände wiedergefunden.

Was war dann der Sinn des Besuchs?Ich hatte den Eindruck, dass die in erster Linie wollten, dass es zum Brexit kommt. So stellten die zum Beispiel gar nicht erst die Frage, ob der Brexit an sich überhaupt wünschenswert ist. Die Grundannahme da lautete wohl: Der Brexit wird passieren. Wie schaffen wir es, dass das Problem mit dem Nordirland-Backstop verschwindet.

Nun hat Boris Johnson ja zunächst vorgeschlagen, dass auch Nordirland die Zollunion verlassen soll. Die Zollkontrollen, die dann zwischen Nordirland und der Republik Irland notwendig wären, sollen nur nicht an der Grenze erfolgen. Was würde das für die Unternehmen in der Region bedeuten?Alle diese Vorschläge würden das Geschäft zwischen Nordirland, der Republik Irland und der EU teurer und komplexer machen. Gerade die vielen kleinen Unternehmen hier an der Grenze, ...

