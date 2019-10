Fast jeder dritte Mittelständler in Deutschland zahlt bei seiner Bank inzwischen Negativzinsen. Größere Unternehmen sind dabei häufiger betroffen als kleinere.

In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Commerzbank gaben 29 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten mit Negativzinsen beziehungsweise Guthabengebühren belastet worden seien. Größere Unternehmen ab 250 Millionen Euro Jahresumsatz waren nach den am ...

